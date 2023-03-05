Ужин в подводном тоннеле с акулами: где это можно сделать (фото) — Finance.ua

Ужин в подводном тоннеле с акулами: где это можно сделать (фото) Сегодня 18:33 — Личные финансы

В польском Лодзи в местном зоопарке можно провести очень интересный и незабываемый ужин. Там организуют ужины в необычной локации — в подводном тоннеле с акулами, скатами и другими видами рыб.

Об этом пишет orientarium.lodz.p

Все желающие провести вечер в 26-метровом океанском тоннеле смогут посидеть за столиком в подводном тоннеле. К услугам гостей двадцать столиков на двоих — все это для того, чтобы обеспечить гостям лучшую интимную атмосферу.

Следующий ужин состоится 11 марта. На выбор гостей три вида меню: мясное, рыбное и вегетарианское.

У каждого, кого очаровал океанский тоннель, есть шанс не только снова посетить это место, но и изысканно поужинать.

«Будет невероятно сидеть за столом, пока над головой плывут акулы или скаты», — говорит Аркадиуш Якша, президент зоопарка Orientarium Łódź.

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