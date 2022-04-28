Уже вторая бедная страна легализовала Bitcoin — Finance.ua

Уже вторая бедная страна легализовала Bitcoin

Сегодня 11:18 — Финтех и Карты

Уже вторая бедная страна легализовала Bitcoin

Центральноафриканская Республика узаконила Bitcoin как платежное средство наравне с центральноафриканским франком. Президент подписал документ.

Об этом сообщил глава администрации президента страны Обед Намсио, пишет агентство AFP.

«Этот шаг делает Центральноафриканскую Республику одной из самых смелых и дальновидных стран мира», — говорится в заявлении президентской администрации.

Отметим, ЦАР — одна из беднейших стран мира. Практически 90% жителей этого африканского государства живут за чертой бедности.

ЦАР стала второй страной мира, которая приняла решение о легализации криптовалюты в качестве платежного средства после Сальвадора.

МВФ раскритиковал решение Сальвадора, заявив о больших рисках, связанных с использованием Bitcoin, для финансовой стабильности государства. На фоне новости международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Сальвадора в иностранной валюте до уровня Caa1 с «негативным» прогнозом.

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