Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место — Finance.ua

Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
Сегодня 10:45 — Казна и Политика
601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия.
Об этом сообщает Минэкономики.
А 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины. Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки.
Самыми популярными областями релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая.
Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях
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