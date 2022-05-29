Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место — Finance.ua

Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место

Сегодня 10:45 — Казна и Политика

601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает Минэкономики.

А 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины. Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки.

Самыми популярными областями релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая.

Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.