Уже 200 предприятий подали заявку на эвакуацию, некоторые из них даже начали переезжать — Finance.ua

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что чаще всего обращения поступают от представителей пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной химической промышленности, медицины и машиностроения.
Гетманцев заверил, что ни одно предприятие не оставят без внимания и всех желающих переведут на запад Украины. В настоящее время готовят площадки и мощности. Перемещение будет происходить на средства государства.
"Безусловно, приоритет будет для тех предприятий, которые производят товары первой необходимости",— сказал Гетманцев.
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