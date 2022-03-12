Уже 200 предприятий подали заявку на эвакуацию, некоторые из них даже начали переезжать — Finance.ua

Уже 200 предприятий подали заявку на эвакуацию, некоторые из них даже начали переезжать

Сегодня 19:47 — Личные финансы

Уже 200 предприятий подали заявку на эвакуацию, некоторые из них даже начали переезжать, ru.freepik.com

Кабинет Министров запустил программу эвакуации частных предприятий. Их из «горячих» боевых точек перевозят в западные области Украины.

Об этом сообщается на официальном канале политической партии «Слуга Народа» в Telegram.

В настоящее время 200 предприятий подали заявку на помощь с эвакуацией, а некоторые уже приступили к перемещению.

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отметил, что чаще всего обращения поступают от представителей пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной химической промышленности, медицины и машиностроения.

Гетманцев заверил, что ни одно предприятие не оставят без внимания и всех желающих переведут на запад Украины. В настоящее время готовят площадки и мощности. Перемещение будет происходить на средства государства.

"Безусловно, приоритет будет для тех предприятий, которые производят товары первой необходимости",— сказал Гетманцев.

Как оформить заявку, Інфографіка "Слуги народу"

Кто может эвакуироваться, Інфографіка "Слуги народу"

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