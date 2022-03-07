Уже 150: курс рубля к доллару за день упал на 20% — Finance.ua

Уже 150: курс рубля к доллару за день упал на 20%

Сегодня 17:49 — Валюта

Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок.

Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.

Вечером доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.

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4 марта Банк России снизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.

ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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