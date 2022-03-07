Уже 150: курс рубля к доллару за день упал на 20% — Finance.ua
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Уже 150: курс рубля к доллару за день упал на 20%

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Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро до рекордных отметок.
Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.
Вечером доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.
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4 марта Банк России снизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.
ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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