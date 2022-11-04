Узбекистан отказался возобновлять обслуживание российских карт «Мир» — Finance.ua
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Узбекистан отказался возобновлять обслуживание российских карт «Мир»

Финтех и Карты
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Банки Узбекистана пока не готовы возобновлять обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за потенциальных рисков.
Об этом заявил глава правления Центробанка страны Мамаризо Нурмуратов, пишет Forbes Russia.
«Пока речь о возобновлении работы системы „Мир“ у нас не стоит», — сказал Нурмуратов журналистам в кулуарах проходящего в Самарканде экономического форума.
Он объяснил, что в системе «Мир» работают коммерческие банки Узбекистана, для которых сейчас существуют большие риски.
Ранее единственный общереспубликанский процессинговый центр UZCARD сообщил, что приостановил обслуживание российских карт «Мир» «в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы».
Работы проводились с 09:00 23 сентября, но дату окончания работ UZCARD не назвал. Кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» были приостановлены только за границей — на территории республики они работают в штатном режиме, добавляли в центре.
По материалам:
Економічна Правда
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