Узбекистан отказался возобновлять обслуживание российских карт «Мир» — Finance.ua

Узбекистан отказался возобновлять обслуживание российских карт «Мир»
Банки Узбекистана пока не готовы возобновлять обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за потенциальных рисков.
Об этом заявил глава правления Центробанка страны Мамаризо Нурмуратов, пишет Forbes Russia.
«Пока речь о возобновлении работы системы „Мир“ у нас не стоит», — сказал Нурмуратов журналистам в кулуарах проходящего в Самарканде экономического форума.
Он объяснил, что в системе «Мир» работают коммерческие банки Узбекистана, для которых сейчас существуют большие риски.
Ранее единственный общереспубликанский процессинговый центр UZCARD сообщил, что приостановил обслуживание российских карт «Мир» «в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы».
Работы проводились с 09:00 23 сентября, но дату окончания работ UZCARD не назвал. Кобейджинговые карты UZCARD — «Мир» были приостановлены только за границей — на территории республики они работают в штатном режиме, добавляли в центре.
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