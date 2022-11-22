УЗ запускает продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно: цены — Finance.ua
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УЗ запускает продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно: цены

Личные финансы
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УЗ запускает продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно: цены
УЗ запускает продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно: цены
«Укрзализныця» открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно на 22-25 ноября, прибавив к поездам 9 вагонов из-за большого спроса.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
«Первые два рейса „Поезда к победе“ Укрзализныци в недавно освобожденный Херсон показали, насколько сильно ждали возвращения железнодорожного сообщения жители Херсонщины», — заявили в компании.
В УЗ, реагируя на этот спрос, прибавляют 9 вагонов.
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Также компания открыла продажу билетов на рейсы в обоих направлениях: из Киева в Херсон на 22 и 24 ноября и из Херсона в Киев на 23 и 25 ноября (с остановкой в Николаеве).
Цены. Поездка в поезде из Киева в Херсон (24 ноября) в вагоне-купе стоит 539 гривен, в вагоне-люкс — 1 822 грн.
Билеты доступны в приложении, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua.
«Просим херсонцев, которые нас уже могут читать благодаря наличию интернета на вокзале, прибывать на посадку за полтора-два часа в связи с прохождением проверки безопасности перед посадкой: загрузка базы данных у наших силовиков занимает немного времени, давайте отнесемся с пониманием», — добавили в УЗ.
О рейсах после 25 ноября будет объявлено дополнительно.
По материалам:
Finance.ua
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