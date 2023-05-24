УЗ возвращает популярный маршрут "Интерсити+" Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

В Украине с 10 июня возобновляют курсирование скоростного поезда «Интерсити+» № 732/731 Киев-Днепр-Запорожье.

Об этом сообщает «Укрзализныця». Движение этого поезда было отменено из-за начала полномасштабной войны и возобновляется впервые с 24 февраля.

Поезд Hyundai Rotem будет ежедневно отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57, а в Запорожье — в 14:25.

В обратном направлении «Интерсити+» будет начинать движение из Запорожья в 14:45, из Днепра в 16:04 и прибывать в столицу Украины в 22:15.

В УЗ отметили, что билеты на поезд можно будет приобрести уже в ближайшие часы через приложение, чат-бот или же на сайте перевозчика.

23 мая стало известно, что «Укрзализныця» планирует выделить женские купе на маршрутах дальнего следования. На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе можно реализовать только через собственное мобильное приложение перевозчика.

Также с 10 июня 2023 года «Укрзализныця» вводит новый график движения поездов на летний сезон. В нем железнодорожники предусмотрели два новых рейса. Добавлен поезд № 40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья — от Славского до Берегово. Также появится поезд № 148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области планировать свой отдых у моря.

УНІАН По материалам:

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