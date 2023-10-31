УЗ упростила продажу железнодорожных билетов на поезда в Кошице — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

УЗ упростила продажу железнодорожных билетов на поезда в Кошице

Личные финансы
42
УЗ упростила продажу железнодорожных билетов на поезда в Кошице
УЗ упростила продажу железнодорожных билетов на поезда в Кошице
В Украине упростили продажу ж/д билетов на поезда в Кошице (Словакия) из ряда городов. Теперь это можно сделать через мобильное приложение — выбрав соответствующий город посадки.
Об этом сообщили в самой компании.
Речь идет о:
  • Запорожье;
  • Днепре;
  • Львове.
«В мобильном приложении УЗ выберите город отправления и нажмите „Найти“. В результатах поиска вы сможете найти предложение пересадки на ст. Мукачево, выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом», — говорится в сообщении.
Читайте также
При этом там отметили: продолжительность пересадки на станции Мукачево составляет 1 ч. 26 мин. по пути в Кошице. Обратно — 52 мин.
Расписание поездов в Кошице:
  • Поезд № 961 Мукачево — Кошице отправляется в 14.48. Прибывает в словацкий город в 18:17.
  • Поезд № 963 Мукачево — Кошице отправляется в 18.16. Прибывает в Кошице в 21:33.
Поездом из Мукачево в Кошице можно доехать только на местах 2 класса. Ездят поезда каждый день.
Цена билетов — 404,59 грн (как на поезд № 961, так и на № 963).
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.