УЗ упростила продажу железнодорожных билетов на поезда в Кошице — Finance.ua

УЗ упростила продажу железнодорожных билетов на поезда в Кошице Сегодня 10:11 — Личные финансы

УЗ упростила продажу железнодорожных билетов на поезда в Кошице

В Украине упростили продажу ж/д билетов на поезда в Кошице (Словакия) из ряда городов. Теперь это можно сделать через мобильное приложение — выбрав соответствующий город посадки.

Об этом сообщили в самой компании

Речь идет о:

Запорожье;

Днепре;

Львове.

«В мобильном приложении УЗ выберите город отправления и нажмите „Найти“. В результатах поиска вы сможете найти предложение пересадки на ст. Мукачево, выбрать места в обоих поездах (до и после пересадки) и приобрести два билета одним кликом», — говорится в сообщении.

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При этом там отметили: продолжительность пересадки на станции Мукачево составляет 1 ч. 26 мин. по пути в Кошице. Обратно — 52 мин.

Расписание поездов в Кошице:

Поезд № 961 Мукачево — Кошице отправляется в 14.48. Прибывает в словацкий город в 18:17.

Поезд № 963 Мукачево — Кошице отправляется в 18.16. Прибывает в Кошице в 21:33.

Поездом из Мукачево в Кошице можно доехать только на местах 2 класса. Ездят поезда каждый день.

Цена билетов — 404,59 грн (как на поезд № 961, так и на № 963).

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