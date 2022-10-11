УЗ сообщила, сколько поездов задерживаются в пути после обстрелов — Finance.ua

УЗ сообщила, сколько поездов задерживаются в пути после обстрелов Сегодня 10:11

На 8:30 вторника, 11 октября, по привычному графику двигаются 40 поездов, еще 44 поезда задерживаются на разное время.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

На время до 30 минут задерживаются 14 рейсов, а 23 рейса задерживаются на время от 30 минут и более.

Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров.

Киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовано, напряжение в контактной сети восстановлено.

УЗ напоминает, что следить за задержками рейсов можно на сайте , в чат-ботах Укрзализныци в разделе «онлайн-табло» и в приложении.

«Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика и ускорить прибытие на станции назначения», — добавили в компании.

Економічна Правда По материалам:

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