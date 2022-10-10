УЗ предупредила о задержках поездов, Киевский вокзал открыт — Finance.ua

УЗ предупредила о задержках поездов, Киевский вокзал открыт Сегодня 16:45

Укрзализныця сообщила о задержках десятков поездов, на вокзале кормят пассажиров и создают возможность ночлега.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«По состоянию на данный момент с задержкой до 30 минут двигаются 14 поездов; 24 рейса двигаются с задержкой от 30 минут и более», — отметили в УЗ.

Время задержки поезда оперативно можно посмотреть на сайте , а также в разделе «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзализныци и в приложении.

Киевский железнодорожный вокзал открыт для пассажиров на вход и выход, посадка и высадка пассажиров — по графику.

В партнерстве с World Central Kitchen на Киевском вокзале кормят пассажиров, а пассажиры всех рейсов, которые прибудут в понедельник после комендантского часа, останутся на ночь на вокзале.

Економічна Правда По материалам:

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