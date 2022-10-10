УЗ предупредила о задержках поездов, Киевский вокзал открыт — Finance.ua
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УЗ предупредила о задержках поездов, Киевский вокзал открыт

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Укрзализныця сообщила о задержках десятков поездов, на вокзале кормят пассажиров и создают возможность ночлега.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
«По состоянию на данный момент с задержкой до 30 минут двигаются 14 поездов; 24 рейса двигаются с задержкой от 30 минут и более», — отметили в УЗ.
Время задержки поезда оперативно можно посмотреть на сайте, а также в разделе «онлайн-табло» в чат-ботах Укрзализныци и в приложении.
Киевский железнодорожный вокзал открыт для пассажиров на вход и выход, посадка и высадка пассажиров — по графику.
В партнерстве с World Central Kitchen на Киевском вокзале кормят пассажиров, а пассажиры всех рейсов, которые прибудут в понедельник после комендантского часа, останутся на ночь на вокзале.
По материалам:
Економічна Правда
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