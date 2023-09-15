УЗ предлагает бизнесу аренду площадей на 21 вокзале — Finance.ua

УЗ предлагает бизнесу аренду площадей на 21 вокзале Сегодня 14:35 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» объявила онлайн-аукционы на Prozorro. Продажи по аренде площадей на 21 вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

«Фудкорт, кофейни, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, салон красоты, цветочные магазины… Мы уверены, что преобразование назрело и оно должно быть прозрачным», — говорят в компании.

На Prozorro. Продажи уже выставили 53 объекта аренды на 21 вокзале и станции по всей стране, в частности, в Киеве, Львове, Ужгороде, Трускавце, Кривом Роге, Днепре, Одессе.

На первом этапе это преимущественно зоны небольшой площади, предназначенные для вендинговых аппаратов, кофематов, банкоматов и терминалов. В Киеве в аренду предлагаются зоны под 5 банкоматов и кафе, пояснили в компании.

Победители электронных торгов будут иметь право на заключение договора аренды сроком на 2 года и 360 дней с правом пролонгации.

«Шаг за шагом будут публиковаться новые лоты, чтобы целевое зонирование вокзалов наполнить партнерами-арендаторами с качественными сервисами для наших пассажиров. Следите за анонсами — мы будем об этом регулярно объявлять и приглашать потенциальных партнеров на встречи — осмотр объектов», — резюмировали в УЗ.

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Економічна Правда По материалам:

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