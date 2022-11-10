УЗ переводит билеты на поезд Киев — Варшава в онлайн — Finance.ua
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УЗ переводит билеты на поезд Киев — Варшава в онлайн

Личные финансы
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УЗ переводит билеты на поезд Киев — Варшава в онлайн
УЗ переводит билеты на поезд Киев — Варшава в онлайн
Укрзализныця с 10 ноября переводит полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд № 67/68 Киев — Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.
Об этом сообщается на сайте компании.
«Укрзализныця нарастила объемы международных перевозок по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения в 9 раз, запустив 5 новых сообщений в Европу. При этом самым популярным остается прямой рейс Киев — Варшава. На него хоть и увеличено предложение мест в 2,5 раза, наблюдается дефицит: ограничено количество вагонов габарита RIC, которые могут с перестановкой колесных пар направляться в польскую столицу», — сказано в сообщении.
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Вместе с тем участились случаи, когда наши пассажиры становятся жертвами мошенников-спекулянтов, перепродающих билеты «с рук» или в социальных сетях на своих страницах. Кроме того, обнаружены случаи поддельных проездных документов.
«Чтобы этого избежать и обеспечить максимальную прозрачность, Укрзализныця с 10 ноября вводит ряд мер по упорядочению продажи билетов на „варшавский“ поезд», — говорят в компании.
С 10 ноября продажи билетов варшавского направления переводятся полностью в онлайн-режим. Кассиры в старом «ручном» формате эти билеты не будут реализовывать.
Для групповых заказов создан специальный онлайн-канал, а официальные делегации, запросы от дипломатических и государственных учреждений будут обслуживаться исключительно в соответствующей специализированной кассе (количество таких бронирований дополнительно ограничивается, чтобы высвободить максимум билетов пассажирам в доступном всем онлайн-канале).
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Продажа билетов на направления Киев — Варшава и Варшава — Киев будут открываться в 08:00 за 20 суток до даты рейса, чтобы все пассажиры были в равных условиях.
Возврат билетов варшавского направления, приобретенных онлайн, возможен только в претензионном порядке в кассах вокзала. Это позволяет пресечь массовый выкуп билетов онлайн через запрограммированные «боты», а затем обмен их на соответствующие именные билеты для найденных мошенниками пассажиров.
Теперь при возврате через кассу билеты будут возвращаться в общий билетный пул, доступный для всех в онлайн-канале.
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Билеты на менее ажиотажные направления (например, Киев — Хелм, откуда налажена удобная пересадка на Варшаву) можно возвращать в обычном формате, в том числе онлайн.
Количество билетов, которые можно приобрести на поезд Киев — Варшава — Киев онлайн в одни руки, будет ограничено 4 билетами на один заказ. Бот-аккаунты пользователей, автоматически бронирующих серии билетов одновременно, будут блокироваться T-системой автоматически и необратимо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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