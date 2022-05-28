УЗ назначила новый ночной поезд в Польшу — Finance.ua
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УЗ назначила новый ночной поезд в Польшу

Сегодня 05:13Личные финансы
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УЗ назначила новый ночной поезд в ПольшуУЗ назначила новый ночной поезд в Польшу
Укрзализныця назначила ночной поезд, который будет курсировать из Киева в польский Перемышль. Рейс имеет удобные пересадки на поезда в другие города Польши, а также Австрию.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Поезд будет курсировать с 11 июня из Киева в 19:48 и прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21.
В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня, будет отправляться в 18:39 и прибывать в Киев в 09:21.
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Отмечается, что у пассажиров будет удобная пересадка на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии. Так, по прибытии в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд Интерсити № 105 Перемышль — Вена — Грац.
Также можно пересесть на поезд Интерсити № 3804 Перемышль — Щецин, курсирующий, в частности, через города Краков, Катовице, Вроцлав, Зеленая Гура, Щецин.
В обратном направлении можно воспользоваться поездами, курсирующими по Польше и Австрии, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль — Киев.
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Так, поезд № 104 Грац — Вена — Перемышль отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03. Поезд № 73104 Вроцлав — Перемышль отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.
В УЗ напомнили, что с 1 июня изменяются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок по Польше. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. Другие правила бесплатного пользования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.
По материалам: Finance.ua
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