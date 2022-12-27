УЗ назначила дополнительные новогодние рейсы в карпатском направлении — Finance.ua

УЗ назначила дополнительные новогодние рейсы в карпатском направлении Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы в карпатском направлении из всех уголков страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

В частности, речь идет о следующих дополнительных рейсах:

191/192 Киев — Львов: 30 декабря в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове. Обратно 30 декабря в 08:06, прибывает в 15:38;

229/230 Киев — Ужгород: 29 декабря из Киева в 20:03 через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 13:23. Обратно 30 декабря в 22.21 с возвращением в столицу в 13.40;

238/237 Одесса — Ужгород: из Одессы 29 декабря в 17:00 через Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Славское, Мукачево с прибытием в 12:02. Обратно 30 декабря в 17:00 с возвращением в Одессу в 11:06;

216/215 Запорожье — Ивано-Франковск: будет отправляться из Запорожья 28 и 30 декабря в 13:05 через Львов в 04:58-05:50 в Ивано-Франковск в 08:13. Обратно 29 и 31 декабря в 15:42 через Львов в 18:35-19:10 в Запорожье в 12:05;

255/256 Киев — Черновцы: будет отправляться из Киева 28, 29, 30 декабря через Ивано-Франковск и Коломыю в Черновцы в 05:50. Обратно из Буковины 29, 30 декабря и 1 января 2023 в 17:38 с возвращением в столицу в 09:22;

211/212 Харьков — Львов: отправляется из Харькова 29 декабря в 13:43 с прибытием во Львов в 08:27. Обратно — в 17:50 из Львова с прибытием в 12:13.

Также в УЗ заявили о еще одном «бонусном» назначении для Кривбасса, где также фиксируют резкий рост спроса на билеты: 176/175 Киев — Кривой Рог.

Поезд будет отправляться из Киева 30 декабря в 06:19 через Мироновку, ст. им. Т. Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07. Обратно в тот же день в 08.09 с прибытием в столицу в 16.26.

Економічна Правда По материалам:

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