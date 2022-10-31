УЗ: из-за российских атак задерживается ряд поездов — Finance.ua
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УЗ: из-за российских атак задерживается ряд поездов

Энергетика
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УЗ: из-за российских атак задерживается ряд поездов
УЗ: из-за российских атак задерживается ряд поездов
В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки.
Как сообщает Укрзализныця, это привело к задержке ряда поездов.
Вместе с тем, резервные тепловозы уже выведены и все поезда продолжат движение.
В УЗ напомнили, что за задержками можно следить по ссылке https://uz-vezemo.com.
Справка Finance.ua:
  • сегодня российские войска нанесли ракетный удар по территории Украины;
  • разрушен ряд объектов критической инфраструктуры в нескольких регионах.
По материалам:
УНІАН
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