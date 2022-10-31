УЗ: из-за российских атак задерживается ряд поездов — Finance.ua

УЗ: из-за российских атак задерживается ряд поездов Сегодня 10:27 — Энергетика

УЗ: из-за российских атак задерживается ряд поездов

В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки.



Как сообщает Укрзализныця, это привело к задержке ряда поездов.

Вместе с тем, резервные тепловозы уже выведены и все поезда продолжат движение.

В УЗ напомнили, что за задержками можно следить по ссылке https://uz-vezemo.com

Справка Finance.ua:

сегодня российские войска нанесли ракетный удар по территории Украины;

разрушен ряд объектов критической инфраструктуры в нескольких регионах.



УНІАН По материалам:

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