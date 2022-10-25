Увеличились штрафы за нарушение трудового законодательства — Finance.ua

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Увеличились штрафы за нарушение трудового законодательства

Казна и Политика
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками информирует, что с 1 октября 2022 года, согласно Госбюджету на 2022 год, размер минимальной зарплаты составит:
  • в месячном размере — 6 700 грн (т.е. на 200 грн больше, чем было установлено с 1 января — 6 500 грн);
  • в почасовом размере — 40,46 грн (то есть на 1,20 грн больше, чем было с 1 января 2022 — 39,26 грн).
Штрафы
Финансовая ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства установлена ​​в виде штрафов, размер которых привязан к размеру месячной минимальной зарплаты.
Хотя с 24 февраля в Украине введено военное положение, но уже с 19 июля Гоструда имеет право проверять соблюдение требований Закона об организации трудовых отношений во время войны, законность увольнения и осуществлять инспектирование по выявлению неоформленных работников.
Налоговики отметили, что узнать размер штрафов за нарушение норм трудового законодательства актуально для работодателей и сейчас.
Увеличились штрафы за нарушение трудового законодательства
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Справка Finance.ua:

  • Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда. В Гоструда рассказали, какие внеплановые меры государственного надзора (контроля) проводятся в период действия военного положения.
  • Среди них по обращению физического лица (лиц) о нарушении, вследствие которого был причинен ущерб его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии). Другие причины по ссылке.
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По материалам:
Судебно-юридична газета
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