Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ

Кредит&Депозит
104
Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ
Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) реагирует на требования рынка и клиентов и с 31.10.2022 г. повышает ставки по депозитам в гривне для физических лиц.
Доходность вкладов увеличится на 0.5 — 2.5% в зависимости от суммы вклада и срока депозитной программы.
Несмотря на войну, ПУМБ продолжает своевременно выплачивать депозиты и другие выплаты, согласно условиям договоров. Более того, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 10 месяцев 2022 года банк выплатил вкладчикам банков-банкротов более 691 млн. Надежность банковских вкладов в августе 2022 года была подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (наивысшая надежность). Также банк входит в список НБУ системно важных банков страны. ПУМБ — один из 5 банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ.
Банку доверяет более 1,8 млн. клиентов — физических лиц и почти 97 тыс. корпоративных клиентов. 81% клиентов-физлиц банка в течение 10 месяцев 2022 года продлили свои депозиты.
Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ
Открыть депозит в ПУМБ можно как офлайн (в отделении), так и онлайн (в мобильном приложении ПУМБ Online). Услуга открытия депозита в мобильном приложении доступна как уже существующим, так и новым клиентам ПУМБ. Новым клиентам банка достаточно скачать приложение и пройти процедуру идентификации с помощью цифровых документов.
____________________________________
*Депозитные ставки указаны с учетом программы лояльности ПУМБ (+1%), в которой принимают участие депозитные программы банка в гривне: «Доходный», «Накопительный», «Свободный». Программа лояльности действует при пролонгации действующего вклада, открытии второго депозита при наличии действующего в ПУМБ, повторном размещении депозита и открытии депозита с помощью приложения ПУМБ Online.
По материалам:
ПУМБ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.