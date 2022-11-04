Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ Сегодня 14:25 — Кредит&Депозит

Увеличение ставок по депозитам для физических лиц в ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк ( ПУМБ ) реагирует на требования рынка и клиентов и с 31.10.2022 г. повышает ставки по депозитам в гривне для физических лиц.

Доходность вкладов увеличится на 0.5 — 2.5% в зависимости от суммы вклада и срока депозитной программы.

Несмотря на войну, ПУМБ продолжает своевременно выплачивать депозиты и другие выплаты, согласно условиям договоров. Более того, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 10 месяцев 2022 года банк выплатил вкладчикам банков-банкротов более 691 млн. Надежность банковских вкладов в августе 2022 года была подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (наивысшая надежность). Также банк входит в список НБУ системно важных банков страны. ПУМБ — один из 5 банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ.

Банку доверяет более 1,8 млн. клиентов — физических лиц и почти 97 тыс. корпоративных клиентов. 81% клиентов-физлиц банка в течение 10 месяцев 2022 года продлили свои депозиты.

Открыть депозит в ПУМБ можно как офлайн (в отделении), так и онлайн (в мобильном приложении ПУМБ Online). Услуга открытия депозита в мобильном приложении доступна как уже существующим, так и новым клиентам ПУМБ. Новым клиентам банка достаточно скачать приложение и пройти процедуру идентификации с помощью цифровых документов.

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*Депозитные ставки указаны с учетом программы лояльности ПУМБ (+1%), в которой принимают участие депозитные программы банка в гривне: «Доходный», «Накопительный», «Свободный». Программа лояльности действует при пролонгации действующего вклада, открытии второго депозита при наличии действующего в ПУМБ, повторном размещении депозита и открытии депозита с помощью приложения ПУМБ Online.

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