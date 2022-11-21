Уважительные причины: когда военнообязанный вправе не явиться своевременно по повестке в военкомат — Finance.ua

Уважительные причины: когда военнообязанный вправе не явиться своевременно по повестке в военкомат Сегодня 09:44

Повестки продолжают приходить мужчинам от 18 до 60 лет, так как продолжается военное положение, которое правительство продлило до 19 февраля 2023 года. Но бывают случаи, когда военнообязанный может по уважительной причине не прийти вовремя в военкомат.

Об этом говорится на Правительственном портале.

В зависимости от вида повестки мужчины, получившие ее, обязаны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, взяв с собой ряд документов. Однако в Украине постановлением Кабинета Министров «Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на сборы» определяются случаи, когда за неявку ответственность не предусмотрена.

В сентябре текущего года перечень значительно сократили, и теперь к следующим причинам относят:

болезнь, которая не позволяет самостоятельно двигаться;

необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, способных взять на себя уход);

открытое уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

В случае если у вас есть уважительная причина, которая не позволяет вовремя явиться в военкомат после получения повестки, следует предоставить для подтверждения официальные документы или справки. Также заметим, что наличие на руках «белого билета» не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации, так как в нем указывается категория, к которой относится военнообязанный.

В целом существуют три категории таких билетов:

ограниченная пригодность (в мирное время человека не призывают на службу, в военное время — в зависимости от состояния здоровья);

временная непригодность (человека не мобилизуют на военную службу в мирное время, но в военное признают ограниченно пригодным);

полная непригодность.

Лишь третья категория позволяет мужчинам не служить в армии вне зависимости от ситуации в стране.

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