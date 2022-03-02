Уважаемые клиенты по состоянию на 02.03.2022, работают такие отделения банка — Finance.ua

ПРОМО

Уважаемые клиенты по состоянию на 02.03.2022, работают такие отделения банка

Сегодня 13:10 — Личные финансы

— Западная региональная дирекция (с 11:00 до 15:00)

— Львовское центральное отделение (с 08:45)

— Львовское отделение № 2 (с 11:00)

— Ивано-Франковское отделение № 1 (с 10:00 до 13:00)

— Ивано-Франковское отделение № 2 (с 09:00)

— Днепровское отделение № 1 (с 10:00)

— Днепровское отделение № 2 (с 12:00 до 13:00)

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