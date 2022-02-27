Уважаемые клиенты! — Finance.ua

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Уважаемые клиенты!

Вчера 17:45Финтех и Карты
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В связи с ситуацией в стране и невозможностью клиентам получать перевыпущенные карты по истечении срока их действия (в феврале-мае 2022 года), МТБ БАНК принял решение о продлении срока действия этих карт до конца июня 2022 года.
Напоминаем, что использование дистанционных каналов (МТВ360, МТВ-В) и cashless-расчетов за товары и услуги — самый безопасный и удобный способ оплат.
По материалам: МТБ Банк (Марфін Банк)
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