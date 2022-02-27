Уважаемые клиенты! — Finance.ua

ПРОМО

Уважаемые клиенты!

Вчера 17:45 — Финтех и Карты

В связи с ситуацией в стране и невозможностью клиентам получать перевыпущенные карты по истечении срока их действия (в феврале-мае 2022 года), МТБ БАНК принял решение о продлении срока действия этих карт до конца июня 2022 года.

Напоминаем, что использование дистанционных каналов (МТВ360, МТВ-В) и cashless-расчетов за товары и услуги — самый безопасный и удобный способ оплат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью