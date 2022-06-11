Утверждены показатели средней заработной платы в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Утверждены показатели средней заработной платы в Украине

Сегодня 09:35Казна и Политика
0
Утверждены показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии.
Об этом сообщил Пенсионный курьер.
Как сообщают в Пенсионном фонде, показатель средней зарплаты составляет:
  • за январь — 14 055,38 грн;
  • за февраль — 14 133,18 грн;
  • за март — 13 016,16 грн.
Таким образом, с началом войны средний показатель зарплаты уменьшился почти на 8% — на 1117,02 грн.

Справка Finance.ua:

  • Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны: основные изменения на 100 день войны в разрезе профессиональных направлений не претерпели существенных изменений, кроме изменений между вакансиями в сфере производства и ІТ. За счет увеличения количества вакансий в сфере производства эта рубрика вышла в лидеры, обогнав ІТ по количеству вакансий.
  • В целом в Украине со стороны работодателей средняя заработная плата выросла на 9%, а запрос со стороны соискателей вырос на 13%. Разница между желающими и предлагающими составляет около 4% и существенно не меняется в зависимости от региона.
  • Наибольшее количество резюме наблюдается традиционно в сфере розничной торговли.
  • Возросла активность кандидатов в сфере производства. Это связано, прежде всего, с тем, что производственные предприятия, которые в определенный момент в начале весны прекратили свою деятельность, постепенно к ней возвращаются, а спрос, в частности, рождает и предложение.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.