Утверждены показатели средней заработной платы в Украине — Finance.ua

Утверждены показатели средней заработной платы в Украине

Сегодня 09:35 — Казна и Политика

Утверждены показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии.

Об этом сообщил Пенсионный курьер.

Как сообщают в Пенсионном фонде, показатель средней зарплаты составляет:

за январь — 14 055,38 грн;

за февраль — 14 133,18 грн;

за март — 13 016,16 грн.

Таким образом, с началом войны средний показатель зарплаты уменьшился почти на 8% — на 1117,02 грн.

Справка Finance.ua:

Как изменились зарплаты на рынке труда Украины за 100 дней войны: основные изменения на 100 день войны в разрезе профессиональных направлений не претерпели существенных изменений, кроме изменений между вакансиями в сфере производства и ІТ. За счет увеличения количества вакансий в сфере производства эта рубрика вышла в лидеры, обогнав ІТ по количеству вакансий.

В целом в Украине со стороны работодателей средняя заработная плата выросла на 9%, а запрос со стороны соискателей вырос на 13%. Разница между желающими и предлагающими составляет около 4% и существенно не меняется в зависимости от региона.

Наибольшее количество резюме наблюдается традиционно в сфере розничной торговли.

Возросла активность кандидатов в сфере производства. Это связано, прежде всего, с тем, что производственные предприятия, которые в определенный момент в начале весны прекратили свою деятельность, постепенно к ней возвращаются, а спрос, в частности, рождает и предложение.

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