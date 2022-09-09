Устройства Apple в будущем могут использовать Starlink для экстренных вызовов — Finance.ua
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Устройства Apple в будущем могут использовать Starlink для экстренных вызовов

Фондовый рынок
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Мобильные устройства Apple в будущем могут использовать спутниковый интернет Starlink для экстренных вызовов.
Об этом заявил Илон Маск.
Маск подчеркнул, что компания SpaceX провела многообещающие переговоры с Apple об использовании спутникового интернета Starlink для поддержки новой функции экстренных вызовов в iPhone 14.
По словам главы SpaceX, потребители только выиграют, если мобильные телефоны для экстренных вызовов смогут использовать непосредственно спутниковый Интернет, а не просто сотовые вышки других операторов и расположенные на земле передатчики Starlink.
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При запуске iPhone 14 в среду Apple заявила, что выбрала фирму спутниковых услуг Globalstar как своего партнера для реализации функции, помогающей пользователям отправлять экстренные сообщения с отдаленных мест.
Ранее мы писали, что в рамках презентации Apple показала линейку смартфонов iPhone 14, а также обновленные Умные часы Watch Series 8 и беспроводные наушники AirPods Pro.

Apple представила новые iPhone 14: цены и характеристики

По материалам:
РБК-Україна
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