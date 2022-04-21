Устройства Apple теперь примерно на 20% состоят из переработанных материалов — Finance.ua

Устройства Apple теперь примерно на 20% состоят из переработанных материалов

Сегодня 07:10 — Фондовый рынок

Накануне Дня Земли (22 апреля) компания Apple похвасталась своими экологическими инициативами и заодно пролила дополнительный свет на свои устройства.

Apple сообщила, что 18% материалов в ее продуктах, выпущенных в 2021 финансовом году, были переработаны или восстановлены. Это является «самым высоким показателем за всю историю» и скачком на 50% по сравнению с результатами предыдущего года (12%). Компания представила 8 новых продуктов, включающих не менее 20% переработанных материалов.

В том числе Apple впервые использовала сертифицированное переработанное золото (в материнских платах и ​​массивах камер iPhone 13 и 13 Pro). Вместе с тем повторное использование кобальта, редкоземельных элементов и вольфрама за год «более чем удвоилось».

Компания также заявила, что почти полностью отказалась от использования пластика в своей упаковке. В 2021 финансовом году пластик составлял лишь 4% материалов упаковки. При этом новые модели iPhone стали первыми смартфонами компании, в упаковке которых вовсе не использовался пластик.

Apple надеется полностью отказаться от использования пластика в своей упаковке к 2025 году. В отчёте также сказано, что продукцию компании стало проще ремонтировать в сервисных центрах, и она использует более прочные конструкции. Также упоминалась программа самостоятельного ремонта, но конкретные сроки её запуска в 2022 году не назывались.

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