Устранит коррупцию в рыбном хозяйстве: в Украине запустили сервис «еРиба» — Finance.ua

Устранит коррупцию в рыбном хозяйстве: в Украине запустили сервис «еРиба» Сегодня 20:33

Устранит коррупцию в рыбном хозяйстве: в Украине запустили сервис «еРиба»

В Украине запустили Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства «еРиба».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В ведомстве пояснили, что система «еРиба» дает старт масштабной цифровизации сферы, которая устранит коррупцию и выведет рыбное хозяйство из тени.

Сейчас в электронной системе доступен первый инструмент — декларирование права на промысловое рыболовство. В скором времени услуга будет доступна и на портале «Дія».

«По подсчетам экспертов, теневой рынок промышленности составил 850 млн грн ежегодно, а теневое рыболовство — 60% рынка. То есть большая часть рыбного продовольствия на рынке была незаконной, неподотчетной и нерегулируемой», — пишут в Минцифры.

Ожидается, что создание Единой государственной электронной системы управления отраслью рыбного хозяйства изменит подход к формированию рынка, взаимодействию представителей сферы и органов власти.

Первым инструментом системы «еРиба» стало декларирование права на промысловое рыболовство. В ходе экспериментального проекта подавать декларации можно ежегодно до 1 ноября через э-систему по ссылке — https://efish.gov.ua/ , а со временем — на портале «Дія».

Также в скором времени будет доступно декларирование права на опытный отлов и услуга по получению разрешения на специальное использование водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах для промыслового рыболовства, опытного отлова.

Получить услуги можно будет онлайн, без походов в госучреждения и заполнения бумажных заявлений, что значительно ускорит получение сервиса, уберет чиновника из процесса и значительно снизит нагрузку на бизнес, ведь благодаря онлайн-услуге разрешение будет выдаваться автоматически в течение двух дней.

Економічна Правда По материалам:

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