Устанавливают ли испытательный срок для ВПЛ в период действия военного положения — Finance.ua

Устанавливают ли испытательный срок для ВПЛ в период действия военного положения Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Полномасштабная война, которую 24 февраля начала россия против Украины, продолжается. За это время, согласно данным Международной организации по миграции, более 8 млн украинцев были вынуждены переместиться внутри страны.

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По словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко, перемещение — это не обязательно, когда человек с востока переехал на запад или с севера — в центр страны. Перемещение может происходить также и внутри своего региона, даже города.

Работа

Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины для внутренне перемещенных лиц, испытание при принятии на работу не устанавливается.

Об этом пишет Кадровик.

Но в период действия военного положения эта норма не применяется, и при заключении трудового договора условие об испытаниях может быть установлено для любой категории работников, что определено частью второй статьи 2 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Напомним, в этом году финансирование программ для поддержки внутренних переселенцев предусматривает сумму более 82,7 миллиарда гривен.

На меры по поддержке эвакуированных и проживающих в деоккупированных населенных пунктах из госбюджета выделено 94,7 миллиона гривен.

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В рамках проекта «Прихисток» почти 150 тысяч владельцев домохозяйств получили 1,96 миллиарда гривен компенсации за размещение 2,8 миллиона внутренних переселенцев.

Справка Finance.ua:

Основания для отказа в выдаче справки ВПЛ: В общем, предусмотрены случаи, когда человеку может быть отказано в предоставлении статуса ВПЛ. Вам могут не предоставить справку ВПЛ, если:

отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;

органы государственной власти владеют информацией, подтверждающей, что вы умышленно предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;

вы потеряли документы, удостоверяющие личность (паспорт) — однако после их восстановления справку можно будет получить;

вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали — например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку перемещенного вам не выдадут;

у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой совершили перемещение.

Если вам отказали в предоставлении статуса ВПЛ, вы можете обжаловать это решение. Необходимо обратиться в Окружной административный суд. Также, в случае отказа вы можете отправить заявку повторно.

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