Условия труда украинских беженцев в Чехии: нарушения в большинстве случаев — Finance.ua
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Условия труда украинских беженцев в Чехии: нарушения в большинстве случаев

Личные финансы
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Условия труда украинских беженцев в Чехии: нарушения в большинстве случаев
Условия труда украинских беженцев в Чехии: нарушения в большинстве случаев
Управление государственной Инспекции труда Чехии (SUIP) во время проверок соблюдения условий труда украинских беженцев выявило нарушение законодательства в трех четвертях случаев.
Чаще всего это касалось скрытого посредничества в трудоустройстве, то есть направления работников через агентство по трудоустройству без разрешения, пишет blesk.cz.
Также были нарушены обязательства по учету отработанного времени. Учреждение наложило штрафов на сумму почти 5,5 миллиона чешских крон, сообщил в пресс-релизе представитель SÚIP Рихард Колибач.
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В случае с 65 беженцами инспекторы обнаружили, что компании разрешали им работать нелегально. Трудоустройство работников через кадровое агентство без разрешения, то есть скрытое посредничество в трудоустройстве, касалось 467 человек. В 453 случаях проверками выявлено нарушение обязанности по ведению учета отработанного времени.
В случаях, касавшихся 119 человек, трудоустроенных через агентство, было выявлено несоблюдение таких же условий оплаты труда для временно командированных работников, что и для прямых работников.
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Также инспекторы установили, что 108 человек, получивших временную защиту, не получили доплаты за работу в субботу и воскресенье, а 98 — не получили доплаты за работу в ночное время.
В общей сложности 46 беженцев не получили заработную плату за сверхурочную работу в полном объеме, а 16 из них не имели письменных трудовых договоров.
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По материалам:
uamedia
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