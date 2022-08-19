Условия покупки валюты в банках — Finance.ua

Условия покупки валюты в банках Сегодня 17:01 — Валюта

Условия покупки валюты в банках

В первые месяцы войны вариантов, как купить валюту, было немного: банки прекратили продажу, и единственным способом конвертировать гривну оставался поход в небанковские обменные пункты.

Сейчас, несмотря на то, что курс доллара вырос, ситуация с покупкой стала гораздо лучше.

Несмотря на то, что коммерческим банкам разрешили продавать населению валюту, купленную через кассы, купить доллары и евро у большинства украинских банков — непростая задача.

Причина банальна: банкам «настоятельно рекомендовали» не ставить курс продажи доллара выше отметки 40.

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В результате курс продажи американской валюты в банках, выполняющих указание от НБУ, — ниже реального рыночного курса, превысившего 40 гривен. И спрашивать у них о наличии валюты — просто трата времени. Доллары будут только там, где продажи стартуют от 40,50-40,60 гривны и выше.

Приятным исключением в настоящее время является ПриватБанк , нашедший способ подкрепить свои кассы наличными. Если хорошо поискать, можно найти отделение, где продадут сумму валюты по приятному курсу 39,10 грн за доллар.

В случае, если наличной валюты в отделении нет, можно приобрести безналичную на карту банка с последующим ее заказом и снятием.

Правда, такой способ подойдет только тем, кто является клиентом Привата.

Много таким образом не продадут, но несколько тысяч долларов — вполне. Единственное, о чем следует помнить: если сумма валютообмена превысит 400 тыс. грн, в банке могут спросить об источниках дохода.

Как еще сейчас можно купить валюту, рассказываем в материале Несколько вариантов, как купить валюту

Справка Finance.ua:

ранее в НБУ объяснили, что разница между официальным и наличным курсами, прежде всего, связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов;

в офисе президента назвали допустимый объем эмиссии гривны. Эмиссия гривны при определенных условиях может достигать 30-60 млрд грн в месяц.

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