Условия покупки валюты в банках — Finance.ua

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Условия покупки валюты в банках

Валюта
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Условия покупки валюты в банках
Условия покупки валюты в банках
В первые месяцы войны вариантов, как купить валюту, было немного: банки прекратили продажу, и единственным способом конвертировать гривну оставался поход в небанковские обменные пункты.
Сейчас, несмотря на то, что курс доллара вырос, ситуация с покупкой стала гораздо лучше.
Несмотря на то, что коммерческим банкам разрешили продавать населению валюту, купленную через кассы, купить доллары и евро у большинства украинских банков — непростая задача.
Причина банальна: банкам «настоятельно рекомендовали» не ставить курс продажи доллара выше отметки 40.
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В результате курс продажи американской валюты в банках, выполняющих указание от НБУ, — ниже реального рыночного курса, превысившего 40 гривен. И спрашивать у них о наличии валюты — просто трата времени. Доллары будут только там, где продажи стартуют от 40,50-40,60 гривны и выше.
Приятным исключением в настоящее время является ПриватБанк, нашедший способ подкрепить свои кассы наличными. Если хорошо поискать, можно найти отделение, где продадут сумму валюты по приятному курсу 39,10 грн за доллар.
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В случае, если наличной валюты в отделении нет, можно приобрести безналичную на карту банка с последующим ее заказом и снятием.
Правда, такой способ подойдет только тем, кто является клиентом Привата.
Много таким образом не продадут, но несколько тысяч долларов — вполне. Единственное, о чем следует помнить: если сумма валютообмена превысит 400 тыс. грн, в банке могут спросить об источниках дохода.
Как еще сейчас можно купить валюту, рассказываем в материале Несколько вариантов, как купить валюту .

Справка Finance.ua:

  • ранее в НБУ объяснили, что разница между официальным и наличным курсами, прежде всего, связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов;
  • в офисе президента назвали допустимый объем эмиссии гривны. Эмиссия гривны при определенных условиях может достигать 30-60 млрд грн в месяц.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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