Ускорение передачи Украине энергетического оборудования позволит более тщательно подготовиться к зиме — Finance.ua

Ускорение передачи Украине энергетического оборудования позволит более тщательно подготовиться к зиме Сегодня 20:23 — Энергетика

Заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров подчеркнул, что ситуация в энергетике остается сложной из-за повреждений энергетической инфраструктуры, нанесенных врагом в течение прошлого отопительного сезона, а также из-за недавнего теракта россиян — подрыва Каховской ГЭС.

«Мы продолжаем работать над возобновлением электроснабжения. В то же время в отдельных районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, а также работы по разминированию и возникновению новых повреждений электросетей», — отметил он. Он акцентировал на том, что министром энергетики Украины Германом Галущенко была поставлена ​​задача — ускорить и улучшить процесс подготовки к новому отопительному сезону, который может быть не менее сложным, чем предыдущий.

Соответственно, Минэнерго совместно с энергетическими предприятиями был разработан детальный план ремонтной кампании, которая сейчас активно проводится на энергетических объектах страны. Фарид Сафаров поблагодарил доноров за оказанную помощь и оборудование, позволяющее производить ремонты, и добавил, что потребности энергосектора остаются значительными.

Это трансформатор, автотрансформатор и другое высоковольтное оборудование, необходимое для восстановления объектов и сетей системы передачи. Также значительны потребности тепловой генерации, которая испытала существенные разрушения и одновременно играет важную роль в балансировке системы.

Кроме того, развертывание децентрализованного поколения (газотурбинных и газопоршневых установок) может стать перспективным решением, которое поможет обеспечить электроснабжение наиболее критических районов.

Также немаловажную роль для прохождения следующего отопительного сезона будет играть импорт электроэнергии из европейских стран. Украина рассчитывает на увеличение пропускных способностей импорта до 2 ГВт, а также расширение пропускной способности интерконнекторов со Словакией и Румынией.

«У нас достаточно эффективное сотрудничество с нашими международными партнерами и донорами. Для того чтобы поскорее почувствовать его результаты, мы просим ускорить закупки оборудования, а также максимально быстро принимать решения, которые позволят украинским энергетикам усилить устойчивость энергосистемы для прохождения следующей зимы», — отметил Фарид Сафаров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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