Ущерб украинской системы водоснабжения оценивается в сумму свыше $6 миллиардов — Finance.ua

Ущерб украинской системы водоснабжения оценивается в сумму свыше $6 миллиардов Сегодня 07:05 — Казна и Политика

Ущерб украинской системы водоснабжения оценивается в сумму свыше $6 миллиардов

В результате российской агрессии система водоснабжения Украины получила ущерб более чем на 6 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий.

«Всемирный Банк озвучивает сумму — 6 миллиардов долларов, хотя я уверен, что гораздо большая сумма в связи с тем, что мы не сделали полный анализ тех разрушенных объектов в освобожденных городах, а тем более мы не видим, что происходит за фронтом. Даже такой небольшой городок Балаклея, там разрушена полностью главная насосная станция, которая собирает стоки со всего города. Озвученная сумма — 6 миллиардов, я уверен, что она в разы больше», — заявил он.

Новицкий рассказал, что более сотни объектов энергоснабжения и водоканалов подверглись атакам. Для их восстановления работники работали даже ночью. Пока украинские водоканалы обеспечены всем необходимым для того, чтобы держать качество воды на должном уровне.

В восстановлении инфраструктуры Украине помогают международные организации, в частности, международный комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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