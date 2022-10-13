Ущерб украинской системы водоснабжения оценивается в сумму свыше $6 миллиардов — Finance.ua
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Ущерб украинской системы водоснабжения оценивается в сумму свыше $6 миллиардов

Казна и Политика
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Ущерб украинской системы водоснабжения оценивается в сумму свыше $6 миллиардов
Ущерб украинской системы водоснабжения оценивается в сумму свыше $6 миллиардов
В результате российской агрессии система водоснабжения Украины получила ущерб более чем на 6 миллиардов долларов.
Об этом заявил президент Ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий.
«Всемирный Банк озвучивает сумму — 6 миллиардов долларов, хотя я уверен, что гораздо большая сумма в связи с тем, что мы не сделали полный анализ тех разрушенных объектов в освобожденных городах, а тем более мы не видим, что происходит за фронтом. Даже такой небольшой городок Балаклея, там разрушена полностью главная насосная станция, которая собирает стоки со всего города. Озвученная сумма — 6 миллиардов, я уверен, что она в разы больше», — заявил он.
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Новицкий рассказал, что более сотни объектов энергоснабжения и водоканалов подверглись атакам. Для их восстановления работники работали даже ночью. Пока украинские водоканалы обеспечены всем необходимым для того, чтобы держать качество воды на должном уровне.
В восстановлении инфраструктуры Украине помогают международные организации, в частности, международный комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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