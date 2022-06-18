Ущерб украинской инфраструктуре от агрессии рф достиг почти $104 млрд, — Кубраков — Finance.ua
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Ущерб украинской инфраструктуре от агрессии рф достиг почти $104 млрд, — Кубраков

Сегодня 10:48Казна и Политика
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В результате полномасштабного вторжения россии на территорию Украины разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков после выступления на Британско-украинском инфраструктурном саммите.
По его данным, прямой задокументированный ущерб украинской инфраструктуре уже достигает почти $104 млрд.
«Нам удалось расчистить около тысячи километров дорог, обустроить 41 временную переправу. Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны», — отметил Кубраков.
В рамках саммита был подписан меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины. Также в партнерстве с британским бизнесом создана рабочая группа, работающая над восстановлением критической инфраструктуры Киева и Киевской области.
«Предложил британским партнерам провести следующий инфраструктурный саммит в Киеве, а также поблагодарил их за непреклонную поддержку в отражении российской агрессии. Рассчитываем, что британского бизнеса в Украине будет больше, особенно сейчас, когда украинская экономика нуждается в качественных инвестициях», — добавил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: uaprom
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