Ущерб украинцев от киберпреступности в прошлом году возрос до 1 млрд грн — исследование ЕМА Сегодня 13:32 — Криминал

Ущерб украинцев от киберпреступности в прошлом году возрос до 1 млрд грн — исследование ЕМА

В 2022 году ущерб от мошенничества в интернете и с использованием методов социальной инженерии вырос на 96% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1 млрд грн.

Об этом сообщила ассоциация членов платежных систем ЕМА. Средняя сумма одной мошеннической операции выросла на 49% — до 7900 грн.

В прошлом году больше всего граждане страдали мошенничеством с использованием методов социальной инженерии. По сравнению с 2021 годом количество мошеннических операций с использованием этих методов выросло на 26% — до 136 400. Расчетная сумма ущерба граждан от мошенничества с использованием методов социальной инженерии выросла на 99% — до 968,5 млн грн.

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«В целом, расчетный ущерб граждан от мошенничества в интернете и с использованием методов социальной инженерии достиг 1 млрд, что на 96% больше по сравнению с 2021 годом», — отметила заместитель директора ассоциации ЕМА Олеся Данильченко.

По данным ассоциации, мошенники чаще всего использовали в качестве приманки денежные выплаты от государства, международных организаций, известных украинских компаний и банков.

Киберпреступники используют войну для масштабирования преступного бизнеса: оформляли кредиты на пропавших без вести военнослужащих и выехавших за границу граждан, забирая их SIM-карты и вместе с тем получая доступ к их банковским счетам и оформляя онлайн-кредиты на их имя.

Фишинг остается наиболее массовой угрозой для украинских пользователей интернета и его масштабы растут. Именно фишинговые сайты составляют 88% заблокированных ресурсов, остальные 12% приходятся на мошеннические интернет-магазины, мошеннические схемы заработка, мошенничество с «инвестициями» и предоставление услуг, в результате которых у граждан выманивают деньги, и сайты с вредоносным ПО.

В 2022 году выросло количество выявленных фейковых приложений в Google Play и App Store, большинство из которых рекламируются как приложения для реализации остатков топлива по низким ценам и приложения для получения денежной помощи от государства и международных организаций. Также увеличилось количество фейковых банковских чат-ботов в Telegram, выманивающих карточные реквизиты и учетные записи в онлайн-банкинг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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