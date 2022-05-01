Ущерб от вторжения рф в Луганской области составляет 2,5 миллиарда гривен — глава ОВА

Сегодня 06:52 — Казна и Политика

Сергей Гайдай/ Луганская ОГА

Ущерб Луганской области от вторжения россии уже достиг 2,5 млрд гривен.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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«Луганской областной военной администрацией обработаны данные 148 субъектов предпринимательской деятельности относительно прямых убытков (оборотных и необоротных активов), причиненных в результате боевых действий. По оперативной информации, эта сумма составляет 2,5 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идет сбор информации о нанесенном ущербе государственным, коммунальным и частным субъектам хозяйствования Луганской области в результате агрессии рф.

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«Обобщенная информация предоставляется еженедельно Министерству экономики Украины для принятия соответствующих решений для рассмотрения в международных судах дел о возмещении ущерба», — отмечает глава ОВА.

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