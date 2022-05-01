Ущерб от вторжения рф в Луганской области составляет 2,5 миллиарда гривен — глава ОВА — Finance.ua
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Ущерб от вторжения рф в Луганской области составляет 2,5 миллиарда гривен — глава ОВА

Сегодня 06:52Казна и Политика
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Сергей Гайдай/ Луганская ОГАСергей Гайдай/ Луганская ОГА
Ущерб Луганской области от вторжения россии уже достиг 2,5 млрд гривен.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
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«Луганской областной военной администрацией обработаны данные 148 субъектов предпринимательской деятельности относительно прямых убытков (оборотных и необоротных активов), причиненных в результате боевых действий. По оперативной информации, эта сумма составляет 2,5 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что идет сбор информации о нанесенном ущербе государственным, коммунальным и частным субъектам хозяйствования Луганской области в результате агрессии рф.
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«Обобщенная информация предоставляется еженедельно Министерству экономики Украины для принятия соответствующих решений для рассмотрения в международных судах дел о возмещении ущерба», — отмечает глава ОВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Дзеркало Тижня
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