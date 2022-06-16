Ущерб от войны сельскому хозяйству Украины достиг 4,3 млрд дол. — анализ — Finance.ua
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Ущерб от войны сельскому хозяйству Украины достиг 4,3 млрд дол. — анализ

Сегодня 06:25Казна и Политика
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Ущерб от войны сельскому хозяйству Украины достиг 4,3 млрд дол. — анализУщерб от войны сельскому хозяйству Украины достиг 4,3 млрд дол. — анализ
Война нанесла украинскому сельскому хозяйству ущерб уже на 4,3 млрд долларов США.
Об этом со ссылкой на результаты «Обзора ущерба от войны в сельском хозяйстве Украины», подготовленного совместно с KSE Institute, сообщает Минагрополитики.
«Общий ущерб от войны в сельском хозяйстве Украины достиг 4,3 млрд долл. США», — говорится в сообщении.
Ключевые цифры:
  • В структуре повреждений наибольшие потери фиксируются в результате уничтожения или частичного повреждения сельскохозяйственных угодий и несбора урожая — 2,135 млн дол. Сельскохозяйственные земли получили два значительных вида повреждений — минное загрязнение и прямое физическое повреждение. Стоимость обследования земель с высоким риском минного загрязнения и разминирования пострадавших территорий оценивается в 436 миллионов долларов США.
  • Южные регионы, которые сейчас страдают от оккупации России и тяжелых боев, также являются регионами с наиболее развитой ирригационной инфраструктурой. Примерная стоимость замены и ремонта поврежденной ирригационной инфраструктуры составляет 225 миллионов долларов США.
  • Кроме прямого повреждения земель — оккупация, военные действия и минные загрязнения ограничивают доступ фермеров к полям и возможности для сбора урожая. Примерно 2,4 млн га озимых культур общей стоимостью в 1,435 млрд дол. США останутся несобранными в результате агрессии рф.
  • Сельскохозяйственная техника и оборудование также получают повреждения в результате обстрелов, авиаударов и боевых действий, происходящих в непосредственной близости. Ориентировочная стоимость замены и ремонта поврежденного машинного оборудования составляет 926,1 млн дол. США.
  • Есть свидетельства о том, что Россия целенаправленно уничтожает элеваторные мощности с целью ослабления украинского агросектора. Общая сумма ущерба в результате повреждения или уничтожения зернохранилищ оценивается в 272 млн дол. США.
  • Оценочная стоимость погибших животных составляет более 136 миллионов долларов США. Домашние животные погибают не только от активных боевых действий, но и от ограниченного физического доступа на фермы, ограниченной возможности для закупки кормов и предоставления ветеринарных услуг. Ориентировочное количество животных, погибших в результате агрессии рф в пострадавших районах составляет 42 тыс. голов овец и коз, 92 тыс. голов крупного рогатого скота, 258 тыс. свиней и более 5,700 тыс. голов птицы.
По материалам: УНН
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