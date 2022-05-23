Ущерб от оккупации Чернобыльской АЭС оценивают в 2,5 млрд грн, — Министерство окружающей среды — Finance.ua
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Ущерб от оккупации Чернобыльской АЭС оценивают в 2,5 млрд грн, — Министерство окружающей среды

Сегодня 20:23Казна и Политика
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С начала широкомасштабного российского вторжения Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины зафиксировал 245 преступлений против окружающей среды.
Многочисленные преступления российских войск против окружающей среды в Украине могут наносить ущерб жизни и здоровью многих людей, пишет Министерство окружающей среды.
В Зоне отчуждения и на объектах Чернобыльской атомной станции продолжается длившаяся 35 дней работа по ликвидации последствий оккупации российскими войсками. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается почти в 2,5 млрд грн.
Запорожская АЭС продолжает работать в условиях оккупации под контролем российских военных. Россияне замаскировали результаты своего обстрела учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, а сотрудникам станции запретили приходить на работу с телефонами.
Ущерб от оккупации Чернобыльской АЭС оценивают в 2,5 млрд грн, — Министерство окружающей среды
Оккупанты выкопали окопы, разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения вдоль всего периметра атомной станции.
Ознакомиться с полным дайджестом ключевых последствий российской агрессии за вторую декаду мая можно на странице Министерства окружающей среды и природных ресурсов.
Напомним, недавно Украина получила первую партию помощи от правительства США через Сеть реагирования и оказания помощи (RANET) МАГАТЭ: портативные спектрометры для оперативного определения типа и радионуклидного состава источников ионизационного излучения в целях ядерной безопасности.
По материалам: Вечірній Київ
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