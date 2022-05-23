Ущерб от оккупации Чернобыльской АЭС оценивают в 2,5 млрд грн, — Министерство окружающей среды

Сегодня 20:23 — Казна и Политика

С начала широкомасштабного российского вторжения Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины зафиксировал 245 преступлений против окружающей среды.

Многочисленные преступления российских войск против окружающей среды в Украине могут наносить ущерб жизни и здоровью многих людей, пишет Министерство окружающей среды.

В Зоне отчуждения и на объектах Чернобыльской атомной станции продолжается длившаяся 35 дней работа по ликвидации последствий оккупации российскими войсками. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается почти в 2,5 млрд грн.

Запорожская АЭС продолжает работать в условиях оккупации под контролем российских военных. Россияне замаскировали результаты своего обстрела учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, а сотрудникам станции запретили приходить на работу с телефонами.

Оккупанты выкопали окопы, разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения вдоль всего периметра атомной станции.

Ознакомиться с полным дайджестом ключевых последствий российской агрессии за вторую декаду мая можно на странице Министерства окружающей среды и природных ресурсов.

Напомним, недавно Украина получила первую партию помощи от правительства США через Сеть реагирования и оказания помощи (RANET) МАГАТЭ: портативные спектрометры для оперативного определения типа и радионуклидного состава источников ионизационного излучения в целях ядерной безопасности.

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