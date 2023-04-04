Ущерб культурному наследию Украины от войны превысил $2,5 млрд — Finance.ua

Ущерб культурному наследию Украины от войны превысил $2,5 млрд Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Война в Украине, которую развязала страна-террористка, нанесла ущерб культурным объектам и наследию страны на около $2,6 млрд. Такие подсчеты сделаны по состоянию на 24 февраля 2023 года.

Об этом говорится в материале CNN

Из общей суммы ущерба наибольшие потери составляют:

$1,7 млрд — разрушенные исторические города, здания и места, наполненные культурными и социальными ценностями;

$650 млн — туристические объекты;

$143 млн — движимые культурные ценности и коллекции, хранилища культуры;

$150 млн — здания, мастерские и ателье, посвященные культурным и креативным индустриям.

При этом наиболее пострадавшей областью стала Харьковщина. Из-за боевых действий регион потерпел 30% общего ущерба своим культурным ценностям.

В целом ущерб от войны оценивается ЮНЕСКО примерно в $15,2 млрд, что включает потери доходов от туризма, искусства, спорта, развлечений, отдыха, культурного образования, творческих и культурных индустрий.

Как заявил глава ЮНЕСКО Одри Азуле, война значительно лишила Украину разнообразия и богатства культуры и наследия, нанесла ущерб культурной инфраструктуре и активам, уменьшила средства к существованию для создателей, носителей и практиков культуры, ограничила доступ к культуре и помешала осуществлению культурных прав.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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