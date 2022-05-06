Ущерб инфраструктуры только одного села на Киевщине от войны составляет почти 1,1 млрд гривен — Finance.ua
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Ущерб инфраструктуры только одного села на Киевщине от войны составляет почти 1,1 млрд гривен

Сегодня 17:21Казна и Политика
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Ущерб инфраструктуры только одного села Мощун в Киевской области от войны составляет почти 1,1 млрд гривен или $37,3 млн.
Об этом свидетельствует оценка KSE Institute в рамках проекта «Россия заплатит». Расчет ущерба инфраструктуры села Мощун производился на основе данных, собранных в рамках проекта RebuildUA, который инициировали SmartFarming и Вкурсе Агро.
Оцифрованная информация об инфраструктуре с. Мощун — это самые точные на сегодняшний день данные оценки ущерба. Они были собраны посредством оцифровки высокоточных снимков из дронов. Это позволяет оценить уровень разрушений, составить тепловую карту повреждений и уровней бомбардировок.
Согласно отчету RebuildUA и KSE Institute, оцифровка информации инфраструктуры поселка свидетельствует о том, что во время войны в Мощуне были разрушены и повреждены две тысячи зданий. В частности, 921 частный дом, еще столько же — хозяйственных построек и сооружений. В результате боевых действий также были разрушены и повреждены 20 промышленных зданий, 18 теплиц, 3 магазина, 2 гостиницы, школа, церковь, дом культуры и отделение почты.
Больше всего ущерба нанесено селу из-за разрушения частных домов, сумма составляет 954 млн гривен или $32,6 млн. Ущерб от повреждений и разрушений хозяйственных помещений оценивается в 94 млн гривен или более $3,2 млн. Потери активов промышленных объектов составляют 21 миллион гривен или $718, 6 тысяч.
Подробный отчет с оцифровкой разрушенной инфраструктуры села Мощун Киевской области и оценкой ущерба доступен по ссылке.

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По материалам: Finance.ua
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