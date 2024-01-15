USDA улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы — Finance.ua

USDA улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы Сегодня 21:33 — Казна и Политика

USDA улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) повысило прогноз по экспорту пшеницы из Украины в 2023/24 МГ.

Об этом говорится в январском отчете американского ведомства

Так, аналитики увеличили оценку экспорта пшеницы из Украины на 1,5 млн т — до 14 млн т — благодаря высоким темпам экспорта в Европейский Союз.

Отмечается, что показатель останется все еще ниже на 22% в годовом исчислении из-за проблем с экспортом в Африку и Азию из глубоководных морских портов.

В то же время оценку урожая пшеницы в Украине специалисты подняли на 0,9 млн т — до 23,4 млн т.

Мировой урожай пшеницы прогнозируется на уровне 784,9 млн т (+1,9 млн т), торговля — 213,3 млн т (+2,29 млн т).

Прогнозы урожая и экспорт украинской кукурузы специалисты USDA оставили без изменений — 30,5 млн т и 21 млн т соответственно.

В то же время оценка мирового урожая кукурузы увеличена на 13,7 млн ​​т — до 1235,73 млн т, мировой торговли — снижена на 0,6 млн т, до 198,5 млн т.

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