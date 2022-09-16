USAID предоставит Украине $33 млн в следующие 5 лет — Finance.ua

USAID предоставит Украине $33 млн в следующие 5 лет Сегодня 14:30 — Казна и Политика

USAID предоставит Украине $33 млн в следующие 5 лет

Агентство США по международному развитию (USAID) начинает пятилетний проект поддержки финансового сектора Украины на 33 млн долларов.

Об этом заявила заместитель главы USAID в Европе и Евразии Эрин МакКи.

«Финансовый сектор Украины продемонстрировал большую устойчивость перед российской агрессией в стране. Однако давление на него, особенно на представителей частного сектора, растет, поскольку растут и риски ведения бизнеса», — сказала МакКи.

Отмечается, что USAID предоставит Украине 33 млн долларов в поддержку финансового сектора.

Цель проекта состоит в том, чтобы построить функциональный конкурентный рынок, отвечающий стандартам Европейского Союза и интегрированный в международную финансовую систему.

Известно, что к проекту привлекут широкий круг государственных органов и финансовых посредников, включая банки, лизинговые, страховые и инвестиционные компании.

Особое внимание будет уделено поставщикам финансов в частном секторе. В частности, речь идет о небанковских финансовых учреждениях и финансовых технологических компаниях, которые необходимы для поддержания конкуренции и инноваций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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