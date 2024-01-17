Urtopia представила электрический велосипед со встроенным искусственным интеллектом (фото, видео) — Finance.ua
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Urtopia представила электрический велосипед со встроенным искусственным интеллектом (фото, видео)

Технологии&Авто
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Urtopia представила электрический велосипед со встроенным искусственным интеллектом (фото, видео)
Urtopia представила электрический велосипед со встроенным искусственным интеллектом (фото, видео), Фото: Engadget
На выставке CES 2024 Urtopia представила свою новую разработку — электрический велосипед Fusion со встроенным искусственным интеллектом и двумя батареями.
Об этом пишет Engadget.
Fusion, разработанный известным дизайнером Хартмутом Эсслингером, представляет собой уникальное сочетание двух батарей и моторов, а также легкой карбоновой конструкции. Его запас хода до 200 км позволяет преодолевать огромные расстояния, а вес составляет около 23 кг.
Фото: Engadget
Фото: Engadget
Также он оборудован 4G-связью и GPS-навигацией для защиты от краж, имеет функции разблокировки по отпечатку пальца, отслеживания маршрута и даже потокового воспроизведения музыки через Bluetooth-динамики.
Основное внимание привлекает интеграция ChatGPT, искусственного интеллекта, доступного через смарт-кольцо. Эта функция поможет велосипедистам в навигации, предоставлении актуальной информации и даже ведении увлекательных разговоров.
По материалам:
iLenta
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