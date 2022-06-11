Урожай в Украине в следующем году может сократиться на 40% — Минагрополитики

Сегодня 06:34 — Аграрный рынок

В следующем году урожай в Украине может сократиться до 40% из-за полномасштабного вторжения россии. На сегодняшний день Украина уже лишилась 25% пахотных земель.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Мы потеряли 25% пахотных земель. По объемам, конечно, больше. Мы ожидаем, что урожай будет примерно на 35% меньше, чем в предыдущие годы, то есть примерно на 30 млн тонн меньше, на 35-40% меньше, почти наполовину урожая прошлого года», — сказал Высоцкий.

Также Высоцкий опроверг слова главы МИД россии Лаврова о том, что вопросы экспорта зерна из Украины могут быть решены, но Украине необходимо разминировать акваторию моря, чтобы обеспечить безопасный проход кораблей.

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«Это неправда. Проблема в российских военных кораблях, а не в Украине. Пока они не позволяют реально безопасно удерживать гражданские корабли в украинских портах. Пока Украина не получит гарантии безопасности от имени международных партнеров, мы не можем говорить о том, что эти корабли выходят», — сказал он.

Он добавил, что территорию можно быстро разминировать, но сначала война должна закончиться.

«Украина готова выполнить все обязательства по поставке необходимого продовольствия для международной продовольственной безопасности. Поэтому суть очень ясна: россия должна остановить войну», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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