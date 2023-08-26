Урожай арбузов в Украине существенно превысил прогнозы — Finance.ua

Урожай арбузов в Украине существенно превысил прогнозы Сегодня 07:11 — Аграрный рынок

Урожай арбузов в Украине существенно превысил прогнозы

По состоянию на середину августа аграрии собрали 50,4 тыс. тонн бахчевых культур, что на 20,7% больше прогнозируемого урожая. Из них арбузов 38 тыс. тонн и дынь — 12,4 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики

Сейчас площадь, с которой уже собраны бахчевые культуры, составляет 6,2 тыс. га. Средняя урожайность с гектара 81,5 ц.

Наибольшее производство и высокая урожайность бахчевых по состоянию на август — в Винницкой области, где уже собрано 12,6 тыс. тонн с урожайностью 140 ц/га.

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Лидеры по сбору площадей арбузов также: Одесская область — 1,3 тыс. га, Полтавская — 0,7 тыс. га, Винницкая — 0,6 тыс. га и Днепропетровская — 0,5 тыс. га.

Напомним, в Украине наблюдается нехватка предложения арбузов из-за того, что значительная часть этих фруктов выращивалась в Херсонской области, часть которой сейчас оккупирована российскими войсками.

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