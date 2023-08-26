Урожай арбузов в Украине существенно превысил прогнозы — Finance.ua
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Урожай арбузов в Украине существенно превысил прогнозы

Аграрный рынок
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Урожай арбузов в Украине существенно превысил прогнозы
Урожай арбузов в Украине существенно превысил прогнозы
По состоянию на середину августа аграрии собрали 50,4 тыс. тонн бахчевых культур, что на 20,7% больше прогнозируемого урожая. Из них арбузов 38 тыс. тонн и дынь — 12,4 тыс. тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Сейчас площадь, с которой уже собраны бахчевые культуры, составляет 6,2 тыс. га. Средняя урожайность с гектара 81,5 ц.
Наибольшее производство и высокая урожайность бахчевых по состоянию на август — в Винницкой области, где уже собрано 12,6 тыс. тонн с урожайностью 140 ц/га.
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Лидеры по сбору площадей арбузов также: Одесская область — 1,3 тыс. га, Полтавская — 0,7 тыс. га, Винницкая — 0,6 тыс. га и Днепропетровская — 0,5 тыс. га.
Напомним, в Украине наблюдается нехватка предложения арбузов из-за того, что значительная часть этих фруктов выращивалась в Херсонской области, часть которой сейчас оккупирована российскими войсками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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