Уровень стресса: по какой причине и как сильно переживают офисные работники в Украине и Европе (инфографика) — Finance.ua

Уровень стресса: по какой причине и как сильно переживают офисные работники в Украине и Европе (инфографика)
Более половины (56%) опрошенных офисных работников в 8 европейских странах заявляют, что испытывали стресс недавно. Показатель уровня эмоционального напряжения работников офисов в Украине по понятным причинам еще выше и составляет 78%.
Gradus Research провели кросс-культурное исследование среди офисных работников в Украине, а также в семи других европейских странах с наибольшим оценочным показателем ВВП: Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Нидерландах и Польше, и последовали ключевые тенденции и отличия.
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По данным исследования, ближе всего к Украине по уровню стресса среди офисных работников Польша и Германия.
В этих странах около двух третьих опрошенных декларировали недавно пережитое эмоциональное напряжение (61% и 60% соответственно).
В то же время респонденты из Испании и Нидерландов более расслаблены и испытывали такие эмоции меньше других опрошенных стран (42%).
Gen Z, Миллениалы или Gen X — кто больше стрессует?
Бытует мнение, что с наибольшим количеством трудностей в своей жизни в силу разных факторов (построения семьи, карьеры, воспитания детей
и т. п.) сталкиваются миллениалы.
Однако, по данным исследования, в большей степени стрессуют офисные работники из поколения Z — респонденты в возрасте 25−34 года.
Доля миллениалов, (опрошенных в возрасте 35−44 года), испытывавших сильные отрицательные эмоции, составила около половины (53%), как и представителей поколения Х (51% в возрастной группе 45−55 лет).
«Меньшая стрессоустойчивость младшей возрастной группы может объясняться меньшим опытом переживания кризисов в профессиональной жизни. В отличие от зуммеров, миллениалы и иксеры, например, уже имеют за плечами опыт ковида и перехода на удаленный формат работы, поэтому для них вызовы военного времени и состояние неопределенности уже в меньшей степени являются стресс-факторами», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.
Топ-5 основных факторов, вызывающих стресс у офисных работников
- работа;
- финансовые вопросы;
- отношения в семье;
- состояние собственного здоровья;
- социополитическая ситуация в стране.
Работа и связанные с ней вопросы являются первоочередным фактором, который вызывает эмоциональное напряжение у респондентов во всех исследуемых странах, кроме Украины — у нас этот показатель является вторым по распространенности (38% респондентов), тогда как на первое место выходит социополитическая ситуация внутри страны (52% опрошенных офисных работников), что, очевидно, связано с вызовами войны.
Респонденты других государств испытывали негативные эмоции по аналогичной причине значительно меньше, в том числе 27% — в Германии, 19% — во Франции, 12% — в Испании и 10% — в Италии.
Для около трети (34%) офисных работников финансовые вопросы влекут за собой стресс — и наиболее существенно это испытывают респонденты из Великобритании (45%).
В Украине этот показатель составил 36%, что является средним значением среди стран-участниц исследования. В Польше же количество опрошенных офисных работников, которые стрессуют из-за финансовых вопросов, наименьшее (25%).
Четверть респондентов в последнее время испытывали сильные негативные эмоции из-за семейных вопросов и отношений. Из всех возрастов больше всего об этом беспокоились опрошенные Gen Z (31%), по сравнению с 21% миллениалов и 20% Gen X.
Состояние собственного здоровья является причиной эмоционального напряжения для 22% опрошенных офисных работников с наибольшим показателем во Франции (34%).
Следующими идут Польша и Украина, в которых число респондентов, испытывающих стресс по этому поводу, почти идентично (25% и 24% соответственно).
Общемировая социополитическая ситуация волнует украинских офисных работников больше всего (31%) из респондентов из всех исследуемых стран.
Следующими идут Германия (27%), Нидерланды (21%), Франция (19%) и Великобритания (19%).
«Вторжение россии заставило нас адаптироваться к новым условиям и соответствующим образом расставить приоритеты. Отсутствие безопасных условий для жизни вызывает стресс, но одновременно и побуждает экономически активную часть населения обращать больше внимания на профессиональную жизнь, стремиться к ее стабильности. И это хороший знак, свидетельствующий о своеобразной нормализации жизни в условиях войны», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research.
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