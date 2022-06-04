Уровень инфляции в Турции достиг 73,5% — Finance.ua

Уровень инфляции в Турции достиг 73,5%
Уровень инфляции в Турции достиг 73,5%
Уровень годовой инфляции в Турции вырос до 73,5% в мае — самый высокий показатель в стране за последние 24 года.
Об этом идет речь в публикации Politico.
По данным Турецкого института статистики, опубликованным в пятницу, среди наиболее пострадавших секторов — транспорт. В нем цены выросли на 107,6% в годовом исчислении.
На втором месте — сектор продуктов питания, где цены выросли на 91,6%.
Это самый высокий уровень инфляции в Турции с 1998 года. В следующем году страна приняла комплексную программу дефляции при поддержке МВФ.
Центральный банк Турции отказался повышать процентные ставки, несмотря на инфляцию, и сохранял их неизменными на протяжении более пяти месяцев.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган лично выступал против повышения ставки, заявляя, что «те, кто пытается навязать нам связь между базовой ставкой и инфляцией, или неграмотные, или предатели».
В апреле инфляция в Турции достигла почти 70% по сравнению с ценами апреля 2021 года.
Стремительный рост стоимости жизни подогревает недовольство президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией.
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