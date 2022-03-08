Upwork приостановит работу в РФ и Белоруссии — Finance.ua

Upwork приостановит работу в РФ и Белоруссии

Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Глобальная площадка по поиску работы Upwork заявила, что приостанавливает работу в РФ и Беларуси.

"Война президента России Владимира Путина против Украины поставила под сомнение нашу миссию, ценности и нашу оперативную способность предоставить экономические возможности тем, кто к этому стремится. Upwork приостанавливает работу в России и Беларуси, начиная с сегодняшнего дня, и решение полностью вступает в силу с 1 мая 2022 года.

Первым шагом станет прекращение поддержки Upwork для нового поколения бизнеса в России и Беларуси. В течение следующих нескольких дней клиенты в России и Беларуси больше не смогут создавать новые учетные записи, заключать новые контракты и просматриваться в поиске", — заявила CEO Upwork Хейден Браун.

"С начала войны Upwork ревностно работал над обеспечением безопасности и благополучия многих членов нашей команды в регионе, а также бизнес-потребностей наших клиентов.

Мы полностью понимаем значительное влияние этого решения на сообщество Upwork в России и Беларуси, и мы хотим, чтобы эти клиенты знали, что если они смогут переехать в регионы, где мы работаем, мы будем готовы поддерживать их в продолжении работы на нашей платформе. Кроме того, если изменится геополитическая ситуация в России и Беларуси, мы надеемся, что сможем возобновить деятельность", — добавили в Upwork.

Также компания объявляет о пожертвованиях в размере 1 млн долларов Direct Relief International в поддержку украинского населения.

Кроме этого, Upwork заявил об усовершенствовании продуктов, «чтобы облегчить украинским фрилансерам сохранить карьеру, над которой они так упорно работали, независимо от того, могут ли они сейчас работать».

Также компания запускает программу пожертвований от членов команды на 100 тыс. долларов для оказания гумппомощи Украине.

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