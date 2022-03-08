Upwork приостановит работу в РФ и Белоруссии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Upwork приостановит работу в РФ и Белоруссии

Сегодня 09:45Фондовый рынок
33
Глобальная площадка по поиску работы Upwork заявила, что приостанавливает работу в РФ и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Война президента России Владимира Путина против Украины поставила под сомнение нашу миссию, ценности и нашу оперативную способность предоставить экономические возможности тем, кто к этому стремится. Upwork приостанавливает работу в России и Беларуси, начиная с сегодняшнего дня, и решение полностью вступает в силу с 1 мая 2022 года.
Первым шагом станет прекращение поддержки Upwork для нового поколения бизнеса в России и Беларуси. В течение следующих нескольких дней клиенты в России и Беларуси больше не смогут создавать новые учетные записи, заключать новые контракты и просматриваться в поиске", — заявила CEO Upwork Хейден Браун.
"С начала войны Upwork ревностно работал над обеспечением безопасности и благополучия многих членов нашей команды в регионе, а также бизнес-потребностей наших клиентов.
Мы полностью понимаем значительное влияние этого решения на сообщество Upwork в России и Беларуси, и мы хотим, чтобы эти клиенты знали, что если они смогут переехать в регионы, где мы работаем, мы будем готовы поддерживать их в продолжении работы на нашей платформе. Кроме того, если изменится геополитическая ситуация в России и Беларуси, мы надеемся, что сможем возобновить деятельность", — добавили в Upwork.
Также компания объявляет о пожертвованиях в размере 1 млн долларов Direct Relief International в поддержку украинского населения.
Кроме этого, Upwork заявил об усовершенствовании продуктов, «чтобы облегчить украинским фрилансерам сохранить карьеру, над которой они так упорно работали, независимо от того, могут ли они сейчас работать».
Также компания запускает программу пожертвований от членов команды на 100 тыс. долларов для оказания гумппомощи Украине.
По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.