Упрощенный бизнес: правительство отменило уже 600 разрешений — Finance.ua

Упрощенный бизнес: правительство отменило уже 600 разрешений Сегодня 08:28 — Казна и Политика

Упрощенный бизнес: правительство отменило уже 600 разрешений

Кабинет Министров уже отменил около 600 разрешений, необходимых для ведения бизнеса.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время Киевского международного экономического форума.

«Мы фактически отменили около 600 разрешений на военное время. Думаю, что после войны многое из этого так и оставим. Будем упрощать и дальше», — заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что для облегчения ведения бизнеса в Украине во время военного положения также продолжается действие лицензий и разрешений, оформленных ранее.

Напомним, в конце сентября Комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в первом чтении правительственный законопроект «Об ускоренном пересмотре инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности» (№ 8058), более известный как законопроект о «дерегуляционной гильотине».

Документ предусматривает введение принципа двойного требования к необходимости разрешений: у бизнеса потребуют только разрешительные документы, которые одновременно определены законом и отнесены правительством к перечню обязательных.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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