Упрощенное налогообложение, партнерские средства — в ОП назвали инструменты развития экономики

Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Упрощенное налогообложение, партнерские средства — в ОП назвали инструменты развития экономики

Офис Президента и правительство Украины разрабатывают стратегию развития экономики даже в условиях военного времени.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в официальном телеграмме-канале.

«Привлекаем собственные и партнерские средства. Рассматриваем переход на упрощенную систему налогообложения. Обеспечиваем проведение посевной», — отметил Тимошенко по итогам совещания, которое Президент Украины Владимир Зеленский провел с экономическими блоками Офиса Главы государства и Кабинета министров.

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Сообщается, что на совещании обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированную на апрель.

Также были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией. Речь шла и о проведении посевной кампании, в частности, обеспечении аграриев горючим.

Напомним, что ранее первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко информировала также и о том, что для предпринимателей Украины открыт доступ к кредитным средствам, в частности по программе «5-7-9».

«Это позволит восстановить потерянные мощности, восполнить нехватку оборотных средств и поставить предприятия «на рельсы», — отмечала Свириденко.

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