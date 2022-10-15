Упрощена процедура для украинцев, выезжающих с ВТО без документов — Finance.ua

Упрощена процедура для украинцев, выезжающих с ВТО без документов Сегодня 19:01 — Казна и Политика

Упрощена процедура для украинцев, выезжающих с ВТО без документов

В Украине создана межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав граждан, которая будет заниматься решением проблем получения или восстановления документов граждан Украины, уехавших в третьи страны.

Об этом сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в Минреинтеграции, суть проблемы состоит в том, что наши сограждане выезжают с ВТО на контролируемую территорию, в том числе через третьи страны, но это непросто сделать, если человек потерял документы.

«Согласно Постановлению № 57 и изменениям в Порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. При этом Государственная пограничная служба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Граждане старше 18 лет, которые потеряли свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Затем идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины», — сказано в сообщении.

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