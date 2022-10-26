Уплата налога на недвижимость в период действия военного положения: что нужно знать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уплата налога на недвижимость в период действия военного положения: что нужно знать

Личные финансы
63
Уплата налога на недвижимость в период действия военного положения: что нужно знать
Уплата налога на недвижимость в период действия военного положения: что нужно знать
В 2022 году владельцы недвижимости должны уплатить налог на недвижимость, отличную от земельного участка, за 2021 год. Специалисты Броварского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи разъяснили, как это сделать в условиях военного положения.
За 2021 и 2022 годы (за период с 01 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года) не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты жилой недвижимости, в том числе их доли:
  • расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия;
  • расположенные на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации;
  • за объекты жилой недвижимости, ставшей непригодной для проживания в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.
В настоящее время Кабинетом Министров Украины не утвержден перечень территорий, на которых ведутся боевые действия. До его утверждения можно пользоваться Приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 25.04.2022 № 75 «Об утверждении Перечня территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 23 сентября 2022 года».
Читайте также
Базой налогообложения является общая площадь жилой и нежилой недвижимости, в том числе их частных. Общая площадь определяется налоговой из данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество и/или из документов на право собственности, предоставленных собственником.
Если общая площадь недвижимости превышает 300 кв. (для квартир) и 500 кв. (для домов), то сумма налога будет увеличена на 25 000 грн. в год на каждый такой объект недвижимости.
База налогообложения уменьшается:
  • для квартиры — на 60 кв. м;
  • для жилого дома — на 120 кв. м;
  • для разных типов жилой недвижимости (при наличии в собственности разных видов жилой недвижимости или их долей) — 180 м. кв.
Такое уменьшение налогооблагаемой базы применяется налоговым органом ежегодно при осуществлении расчета размера налогового обязательства.
Льготы не применяются в следующих случаях:
  • если площадь недвижимости превышаю в 5 раз размер не облагаемой налогом площади, то есть 300 для квартир и 600 м. кв. для домов соответственно;
  • если недвижимость используется для получения дохода (используется в предпринимательской деятельности, сдается в аренду и т.п.).
Следует отметить, что в некоторых регионах органы местного самоуправления не только установили собственный размер налога на недвижимое имущество и увеличили предельную площадь освобождаемых от налогообложения объектов, а также утвердили перечень объектов недвижимого имущества, не подлежащих налогообложению, т.е. льготы по уплате налога на недвижимость.
Ставки налога на недвижимость устанавливаются органами местного самоуправления, но не более 1,5% от размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр, установленной по состоянию на 01.01.2021.
По состоянию на 01.01.2021 г. размер минимальной заработной платы составлял 6000 грн.
Срок уплаты: 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения. При пропуске срока оплаты наступает следующая ответственность:
  • до 30 календарных дней — 5% погашенной суммы налогового обязательства;
  • более 30 календарных дней — 10%.
В случае, если владелец не получил налогового уведомления о решении, то он освобождается от ответственности за несвоевременную уплату (но не от обязанности уплатить налог).
На сегодняшний день пеня не начисляется, а начисленная пеня подлежит аннулированию в случае совершения деяния (действия или бездействия) лицом вследствие введения военного, чрезвычайного положения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.