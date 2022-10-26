Уплата налога на недвижимость в период действия военного положения: что нужно знать — Finance.ua

Уплата налога на недвижимость в период действия военного положения: что нужно знать Сегодня 20:08 — Личные финансы

Уплата налога на недвижимость в период действия военного положения: что нужно знать

В 2022 году владельцы недвижимости должны уплатить налог на недвижимость, отличную от земельного участка, за 2021 год. Специалисты Броварского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи разъяснили , как это сделать в условиях военного положения.

За 2021 и 2022 годы (за период с 01 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года) не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты жилой недвижимости, в том числе их доли:

расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия;

расположенные на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями российской федерации;

за объекты жилой недвижимости, ставшей непригодной для проживания в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

В настоящее время Кабинетом Министров Украины не утвержден перечень территорий, на которых ведутся боевые действия. До его утверждения можно пользоваться Приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 25.04.2022 № 75 «Об утверждении Перечня территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 23 сентября 2022 года».

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Базой налогообложения является общая площадь жилой и нежилой недвижимости, в том числе их частных. Общая площадь определяется налоговой из данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество и/или из документов на право собственности, предоставленных собственником.

Если общая площадь недвижимости превышает 300 кв. (для квартир) и 500 кв. (для домов), то сумма налога будет увеличена на 25 000 грн. в год на каждый такой объект недвижимости.

База налогообложения уменьшается:

для квартиры — на 60 кв. м;

для жилого дома — на 120 кв. м;

для разных типов жилой недвижимости (при наличии в собственности разных видов жилой недвижимости или их долей) — 180 м. кв.

Такое уменьшение налогооблагаемой базы применяется налоговым органом ежегодно при осуществлении расчета размера налогового обязательства.

Льготы не применяются в следующих случаях:

если площадь недвижимости превышаю в 5 раз размер не облагаемой налогом площади, то есть 300 для квартир и 600 м. кв. для домов соответственно;

если недвижимость используется для получения дохода (используется в предпринимательской деятельности, сдается в аренду и т.п.).

Следует отметить, что в некоторых регионах органы местного самоуправления не только установили собственный размер налога на недвижимое имущество и увеличили предельную площадь освобождаемых от налогообложения объектов, а также утвердили перечень объектов недвижимого имущества, не подлежащих налогообложению, т.е. льготы по уплате налога на недвижимость.

Ставки налога на недвижимость устанавливаются органами местного самоуправления, но не более 1,5% от размера минимальной заработной платы за 1 квадратный метр, установленной по состоянию на 01.01.2021.

По состоянию на 01.01.2021 г. размер минимальной заработной платы составлял 6000 грн.

Срок уплаты: 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения. При пропуске срока оплаты наступает следующая ответственность:

до 30 календарных дней — 5% погашенной суммы налогового обязательства;

более 30 календарных дней — 10%.

В случае, если владелец не получил налогового уведомления о решении, то он освобождается от ответственности за несвоевременную уплату (но не от обязанности уплатить налог).

На сегодняшний день пеня не начисляется, а начисленная пеня подлежит аннулированию в случае совершения деяния (действия или бездействия) лицом вследствие введения военного, чрезвычайного положения.

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