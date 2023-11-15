UNITED24: в Чернигове на ремонт поврежденной войной больницы выделили более 600 тысяч евро — Finance.ua
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UNITED24: в Чернигове на ремонт поврежденной войной больницы выделили более 600 тысяч евро

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Черниговская центральная районная больница получит более 600 тысяч евро на восстановление в рамках инициативы UNITED24. Проект согласился профинансировать Французский благотворительный фонд Mecenat Servier. За их счет отремонтируют кровлю здания поликлиники и установят окна и двери.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
«Черниговская центральная районная больница получит более 600 тысяч евро на восстановление в рамках инициативы UNITED24. Пожертвование предоставляет Французский благотворительный фонд „Mесеnat Servier“. За эти средства отремонтируют кровлю здания поликлиники заведения и установят окна и двери», — отметил Чаус.
По уточнению от ОВА, благотворительное пожертвование на ремонт трехэтажного медучреждения районного значения составляет 612 000 евро. Средства реализуются в рамках глобальной инициативы UNITED24.
По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, во время полномасштабного вторжения россияне повредили 1468 медучреждений и еще 193 медицинских учреждения разрушили до основания.
По материалам:
УНН
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